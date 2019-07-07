超像！夜晚海景圖？汽車刮傷照曝光引轟動

2019-07-07 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕1張酷似在海邊拍攝的照片正在網路上瘋傳！1名網友收到朋友傳來的訊息，他乍看之下以為朋友跑去海邊逍遙，予以冷嘲熱諷後，對方回覆照片顯示的是「車身下緣去A到」；網友都驚呆直呼「有夠像！」

臉書粉絲專頁「律倚自動車」的照片被轉入社團「爆廢公社」引發熱議，可見到明顯有1條灰色橫線將照片一分為二，上半部多為黑灰色，下半部有零碎白色橫線或是不規則線條，最底部則呈現漸層式的棕色；該專頁指出，收訊者原先以為朋友是在海邊逍遙，不料竟是「車身下緣去A到」，對受損的部分拍照。

根據《鏡報》報導，一位推特上用戶「Nayem」最先在網上分享了這張「幻覺圖」，他在推文中寫道：「如果你能看到海灘、海洋與天空、岩石和星星，那麼你就是藝術家」；報導指出，從這張圖能看見什麼，實際上取決於大腦右側或左側較發達，左腦執行邏輯任務，例如科學和數學，而右邊則管理與創造力、藝術有關的事務。

不少網友認為照片真的太像去海邊看海景，相繼留言指出「我也看錯」、「這很好笑」、「我還放大看他的車到底在哪個角落」、「果然拍照技術很重要」、「我看超久欸」、「我看了留言還想了很久才看懂」、「完全看不出來是車子」、「你們有車的去A一下會不會有海邊出來」。

臉書粉絲專頁「律倚自動車」原文

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