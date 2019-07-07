全台尚青又潮G10 GO市集 今夏改裝大開白色派對

2019-07-07 23:55

［記者陳恩惠／桃園報導］去年11月初，桃園出現最具網美風的貨櫃市集「G10 GO市集」，開幕至今已湧入30萬人次，市府青年事務局花一個月時間將貨櫃市集翻新改裝，新添的歐風遮陽頂蓬和企業特色、在地文創風格的貨櫃，又成為IG新打卡景點，昨天改裝開幕舉辦「夏日微醺草地音樂派對」，活動結合貨櫃美食、快閃餐車、文創市集、草地野餐音樂派對、星空電影院等，下午受邀參加的百名部落客、網紅身穿白衫，坐在綠茵草地、歐美華麗餐桌大開白色派對，現場熱鬧滾滾。

坐落大興西、中正路口，捷運綠線G10站出入口預定地，桃園中正藝文特區生活圈的「G10 GO！市集」，「文創區」以貨櫃屋為主體打造結合文創產業及新創思維的青藝聚落，以「手GOOD！市集」為主題的「文創區」，已有25名職人進駐，包括乾燥花藝、風格飾品、個性皮革、多肉植栽、雷射立體拼圖，琳瑯滿目的純手工製品，讓人逛到欲罷不能，每逢假日「創藝工作坊」還有各式療癒手作課程，與不插電樂團、水晶球等街頭表演。

文創區亮點之一就是三大企業新進駐的貨櫃，像推動綠能環保的中華e-moving電動機車、推廣木質綠建材的境東景觀，及大日開發特別打造的Mini版桃園青年體驗學習園區，免費區的急流棒、大型立面彈珠檯與付費區5款遊戲，讓大家玩到不亦樂乎，週末來這裡FUN輕鬆，真的很可以！

至於改裝後的「美食區」，除了原店家推出全新菜單，每週另會安排「神級」不同的特色餐車，推出黑色墨魚漢堡、窯烤比薩、Aha burgers手作漢堡、局外人甜點等人氣美食，週週炸翻老饕的味蕾。

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