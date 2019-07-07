公辦民營前派新校長只做24天 雲林縣府做法惹議

2019-07-07 22:46

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣樟湖生態國民中小學將從今年8月公辦民營，傳出雲林縣府派任新校長，將於8日就職，7月31日屆齡退休，任期24天，縣府做法引起爭議；雲林縣府教育處長邱孝文表示，一切程序依規定處理，校長的退休俸沒有增加。

雲林縣府通過縣立古坑樟湖生態國民中小學公辦民營實驗計畫，8月1日起由張榮發基金會、誠致教育基金會攜手經營。

昨晚有一名樟湖國中小老師在臉書po文指，「縣府將派任一位候用校長擔任樟湖國中小學校長，8日就職31日退休…」，po文引起網友熱議及分享，網友留言「這樣會不會太誇張」、「過水，當校長退休金比較多嗎？」、「當校長蜻蜓點水，教育界奇聞」等。

邱孝文表示，新校長是通過甄試、儲訓、實習合格的候用校長，在教育界服務40多年，60多歲考上校長，這幾年因縣內國中校長退休人數少，沒有出缺，四學期制的樟湖國中小，本學期第4學期在7月5日結業，代理校長陳清圳返回華南國小。

邱孝文指出，縣府召開校長遴選委員會通過該位候用校長前往樟湖國中小，整個程序依規定辦理，且年金改革後校長的主管加給並沒有併在退休金計算，只是幫一位教育老兵圓了校長夢。

不過，還是有民眾認為雖程序合法，但這樣的作法社會觀感不佳。

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