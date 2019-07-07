大里上千戶突沒水 4處臨時供水站設在這

2019-07-07 19:29

〔記者陳建志／台中報導〕大里區立德里6日開始有民眾發現水壓變小，但因水公司沒有停水通知，大家不以為意，直到今天上午民眾起床打開水龍頭才發現沒水，頂樓的水塔也都空了，因今天是假日，民眾都在家，突然沒水可用相當困擾，立德里長江和樹表示，約有上千戶里民受影響，並有9位里民向他投訴馬達因沒水空轉燒壞，要求水公司負起責任。

大里立德里長江和樹表示，昨天上午「大里人愛心廚房」的志工在立德活動中心後方幫獨居長輩準備愛心便當，發現水龍頭沒水，因當時一旁的公園廁所還有水，懷疑只是單純水壓太低，趕緊請人加裝抽水馬達抽水。

江和樹表示，沒想到今天上午，接獲多位里民通知，表示包括甲園街、立元路、新甲路、六中六街約上千戶的民眾家中都沒水，還有9位民眾抱怨，因為抽不到水抽水機燒壞，趕緊詢問水公司，卻告知附近沒有施工，也沒有停水公告，因今天是假日，里民放假在家突然沒水可用都抱怨連連。

大里立元路一位經營牛肉麵店的楊姓老闆娘表示，因擔心停水特別在頂樓放了2個水塔，沒想到今天早上準備好要營業時，才發現兩個水塔都沒水了，特別上網查詢也沒看到有停水公告，抱怨「早知道沒水就公休1天」，趕緊請水電工來裝抽水馬達抽水。

自來水公司台中給水廠蘇怡昌廠長表示，今天上午接獲通報後就派人到場測量水壓，發現立元路附近的水壓偏低，民眾若未裝抽水馬達，就會出現水塔沒水，因附近路面都無發現漏水跡象，懷疑是地面下水管漏水，立刻增派人手擴大測量附近的水壓，並以地面下聽音設備查詢可能漏水點，但因白天汽機車和家戶的雜音太多，將等晚上較安靜時徹底清查找出漏水點後，派工開挖修復。

自來水公司也緊急在立新國中（大門口）、19甲消防分隊（立元路25號對面）、甲堤南路（新甲路與甲堤南路7-11）、立中街27號（全聯前）設置4處的臨時供水站，讓沒水的民眾可取水使用。

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