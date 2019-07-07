新北副市長赴澳洲黃金海岸 為萬金石馬拉松金標籤取經

2019-07-07 20:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕澳洲昆士蘭「黃金海岸馬拉松」7月7日登場，是國際跑馬者熱愛的知名賽事，每年吸引近3萬名跑者參賽，新北市副市長謝政達以跑者身分參與半程馬拉松，藉此機會與主辦單位交換意見並洽談未來合作，為新北市2020年邁向金標籤的萬金石馬拉松做準備，比賽結束後也參訪黃金海岸的衝浪俱樂部，吸取水域運動的推廣經驗，作為北海岸金山中角灣衝浪基地經營參考。

謝政達與昆士蘭州政府創新暨旅遊部長Ms. Hon Kate Jones在馬拉松接待處會面，Kate Jones對於謝政達考查黃金海岸馬拉松並參與賽事表示驚訝與敬佩，期盼兩市有更多體育及觀光交流；黃金海岸馬拉松執行長Cameron Hart亦前來致意，也對於未來合作方式交換意見。

謝政達表示，澳洲的黃金海岸和台灣的北海岸都擁有得天獨厚的無敵海岸美景，兩個城市都舉辦國際標籤賽事的馬拉松，並發展衝浪、水上運動，而昆士蘭起步比早，在馬拉松或衝浪運動的推廣，值得新北學習，很開心能藉由運動串起國際城市的交流。

黃金海岸馬拉松為國際田徑總會（IAAF）金標籤認證賽事，以平坦賽道及風景秀麗海岸線聞名，被譽為跑者的度假天堂，為期2日的賽事包含8種項目，平均吸引超過50國、近3萬名跑者參賽，今年賽事主辦單位也邀台灣知名跑者參賽，包括最速律師邱靖貽、世大運選手陳宇璿、張芷瑄等人，這些跑者也都曾參與過萬金石馬拉松賽事，更加深2個海岸城市馬拉松的連結。

體育處表示，萬金石馬拉松為全台唯一IAAF銀標籤認證賽事，賽道沿著山海交錯的「維納斯海岸線」，賽事規格連年提升， 2020年目標為邁向金標籤，並與國際金標籤賽事接軌。

澳洲昆士蘭7月7日舉辦「2019黃金海岸馬拉松」。（新北市體育處提供）

謝政達以跑者身份參與半程馬拉松，藉此機會與主辦單位交換意見並洽談未來合作。（新北市體育處提供）

黃金海岸馬拉松執行長Cameron Hart與謝政達交換意見。（新北市體育處提供）

賽後謝政達與昆士蘭州政府創新暨旅遊部長Ms. Hon Kate Jones在馬拉松接待處會面。（新北市體育處提供）

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