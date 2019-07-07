中港高中修繕整建校園 砍樹挨批

2019-07-07 18:35

〔記者歐素美／台中報導〕中港高中配合校園整體規劃，近日進行校門、圍籬及台中港區綜合體育館內修繕整建，施工期間民眾不滿不得其門而入，並痛批校方砍伐體育館西側多棵大樹；中港高中校長周文松表示，因經費有限，施工前即開放其他學校認養移植大樹，並召開說明會說明，沒人認養移植的4棵木棉及1棵榕樹，不得已才砍伐，強調工程完工後，還是會開放校園供民眾運動。

中港高中於2000年升格完全中學，師生超過2000人，因校舍空間不足，市府原有意徵收台中港區綜合體育館東側2.9公頃校地，但經費高達10餘億，徵收困難、緩不濟急，因此透過通盤檢討，2017年移撥台中港區綜合體育館及週邊土地共2.9公頃作為中港高中校地。

中港高中配合校園整體規劃，今年初開始進行修繕及整建工程，封閉體育館及運動公園，致民眾無法進入運動，並爆料批評校方寧可砍樹也不移植，致多棵大樹慘遭砍伐，只剩樹頭。

中港高中校長周文松表示，台中港區綜合體育館週邊共2.9公頃土地納入該校用地範圍，校方配合校園整體規劃，加上考量學生安全，目前正施工興建圍籬、校門及守衛室，工程預定10月完工，體育內部修繕則原訂7月完工，因大雨延誤，預計9月才能完工。目前因施工才未開放民眾進入，未來完工後將配合居民運動需求，開放民眾使用。

至於樹木部分，在動工前即行文各校，提供移植認養，僅4棵木棉及1棵榕樹，因無人認養，移植經費又高，因工程經費僅1600萬元，才不得已採砍伐處理，校方在施工前皆有召開說明會與居民溝通。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法