老市場新靈魂 他的台式饒舌超有Fu

2019-07-07 16:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕用饒舌唱出家鄉台語味！饒舌歌手Simon陳星宇是宜蘭子弟，最近他發行新專輯「鄉下到都市」，創作詞曲寫的多是宜蘭生活與家鄉風土，以及離鄉到異地打拚的無奈；陳星宇說，希望用歌曲，傳達身為宜蘭人的驕傲。

30歲陳星宇白天是普通上班族，晚上褪下正式裝束後，化身饒舌歌手，低調穿梭在表演場域，曲風融合復古電音與流行，在饒舌圈小有知名度。

最近陳星宇出版新專輯「鄉下到都市」，專輯內的8首歌，國、台語並用，歌詞主要描寫宜蘭人到異地打拚的種種過程，也有對家鄉情感的連結、風土民情等，用風格充滿衝突感的饒舌創作，寫出對家鄉的熱愛。

陳星宇說，宜蘭離台北很近，許多人高中畢業後，就離開家鄉到異地求學、打拚；以他來說，大學就是北上求學，最後在台北發展，他身為創作歌手，就應該透過歌曲，向聽眾介紹宜蘭原來這麼「酷！」

專輯首波主打歌「臭油咑味」，陳星宇以老家旁的南館市場特有的「油耗味」出發，融合國、台語，唱出新意；他解釋，老市場特有的味道，是都市找不到的「家鄉味」，臭油咑味就是在寫他思念家鄉的味道。

「鄉下到都市」曲名分別有丟丟銅、鄉下到都市、臭油咑味、垃圾食物、大概在日落之前、單身貴族、蘇花的路上、樓仔厝。陳星宇說，專輯花了他2年時間編曲、籌備，每首歌都是寫給出門在外的宜蘭人，希望透過歌詞，傳達身為宜蘭人的驕傲。

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