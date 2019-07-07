U12世界盃少棒賽寶可夢集章超萌開跑

2019-07-07 15:05

［記者劉婉君／台南報導］2年1屆的U-12世界盃棒球錦標賽將於7月26日至8月4日在台南舉行，宣傳大使寶可夢的集章活動，即日起至20日率先開跑，民眾可到台南孔廟等熱門景點，與6座造型不一的寶可夢宣傳木座拍照打卡並集章。

今年的U12世界盃少棒賽將在全新完成的亞太國際棒球訓練中心及善化棒球場舉行，除了請來日本寶可夢擔任賽事宣傳大使，也打造6座寶可夢宣傳木座，目前分別設置於台南孔廟、黑橋牌香腸博物館、安平樹屋、奇美博物館、藍晒圖及國立台灣歷史博物館等熱門景點，每座木座旁並有集章台，民眾只要在集章活動期間集滿6個寶可夢印章，並於中華隊出賽場次購票進場看球，即可獲得寶可夢限量小禮。

集章活動結束後，所有寶可夢木座將移至亞太棒球訓練中心，賽事期間將加碼推出2座隱藏版木座，於賽場周邊打造成寶可夢樂園，營造歡樂氣氛。

U12世界盃少棒賽開幕戰將於7月26日晚間，由中華隊對戰古巴隊，2隊都是棒球傳統強國，賽事精彩可期，門票將於7月中旬於全台ibon開賣。本屆賽事並將有9款寶可夢紀念扇，分別於9天賽事限量發送，邀民眾一起進場為中華小將加油。

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