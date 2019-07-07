談長榮空服員罷工 學者：2新觀念已形成

2019-07-07 15:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空罷工歷經17天終於落幕，不僅旅行社、長榮航空也賠上逾20億元營業損失，無形中更耗費龐大社會成本。學者分析，這次罷工已為台灣社會帶來2個新觀念，包括過去提過多次，卻未引起社會共鳴的罷工預告期，以及航空器飛航作業管理規則（AOR）明顯與勞基法相牴觸，將成為罷工後最重要的課題。

開南大學空運管理學系助理教授盧衍良表示，此次罷工促成兩個重要新觀念形成，一個是罷工預告期，雖然過去也曾提過，但是此次影響層面廣大，遍及數十萬名旅客，罷工預告期制度已經已起社會共鳴，工會也有說，將遵守中央立法法規，因此勞動部不能再等閒視之。

其次，管理航空業工時的有AOR，但外面又有一套勞基法管理工時，前者規範的很細，不僅包括值勤、休息時間，連休息時間也細分為有床的休時、有椅子的休時，勞基法則相對地管得非常攏統，這是非常奇怪的事，比較嚴格、細膩的法規反而被攏統的法規綁住。

盧衍良說，雖然航空公司會要求新人簽放棄勞基法84-1條，但工會又會以勞基法規定向勞動局檢舉超時，例如東京來回班經常因流管延後落地時間，違反勞基法規定，但空服員的工作時間是一段一段的，並非連續的執勤。

盧衍良表示，這兩項都與勞動部有關，為了產業穩定發展，勞動部應審慎思考可行性。

盧衍良表示，基本上昨天雙方簽定的團協，都是長榮在罷工之前就提出的對案，所以大家可以去思考，究竟這次工會罷工的目的是什麼？工會向會員宣稱的勝利也就只是「精神勝利」。

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