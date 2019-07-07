代糖可用來減肥？醫師：可能讓身體更渴望糖類

2019-07-07 15:02

〔記者蔡思培／台北報導〕現代人講求健康，市面上出現越來越多標榜不含糖的代糖飲料，還有人將代糖當成糖類替代品減肥。不過醫師卻表示，攝取代糖可能讓人體更渴望糖類，因此建議大家還是喝白開水最安全。

書田家醫科主治醫師周明文表示，糖是會上癮的東西，還有人認為糖類比嗎啡還可怕。很多人從小就養成喝糖的習慣，有時父母在出遊時會讓小孩喝飲料，因此使小孩將喝含糖飲料與遊玩、快樂結合在一起，認為喝糖就有幸福感，他建議父母在孩子還小時不要給他們喝。現在有些業者推出代糖飲料，不過醫生認為，這是業者為了用零熱量商品來滿足特定消費者的慾望，且代糖沒有熱量，反而可能讓人體更渴望糖類，結果又去攝取其他含糖食物。

周明文表示，平常並不會建議糖尿病患者改用代糖戒糖，而是直接建議不喝含糖飲料、喝白開水。糖尿病患者常有過胖問題，建議可以先減重，減重時七分靠飲食、三分靠運動。飲食方面要控制好每天的總熱量，甜飲、油炸物、酒類都屬高熱量，飲料除了不營養、也沒有飽足感，建議不要喝。

運動方面，周明文建議要包括有氧、重訓、核心（如棒式、金雞獨立等動作）等三種運動，有氧可以消耗熱量、促進心肺功能；重訓可提升基礎代謝；核心運動可以加強脊椎與骨盆、減少腰酸背痛。

周明文也呼籲大家，平時就要養成營養飲食、規律運動及優良的睡眠品質，建議十一點前上床。如果睡覺時間往後延，除了可能多吃其他東西，失眠機率也可能大增。

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