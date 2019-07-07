手挽茄芷袋迺市場 親子作夥來七「桃」

2019-07-07 14:50

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市政府社會局為了讓大、小朋友重溫傳統市場的採買樣態，今天特地和中華道家人文協會舉辦「親子七桃逛市集」的活動，全市13行政區120戶家庭500人一塊到桃園市立體育館參加，直接將傳統市場搬到現場，讓參與活動的大、小朋友各個手挽著「茄芷袋」（阿嬤的LV袋）重新體驗「迺」市場的樂趣。

社會局長王安邦表示，市府社會局各區家庭服務中心的任務，因應中央強化社會安全網計畫的施行，已不再侷限於脆弱家庭的服務，更要成為支持一般家庭的重要力量，市府將透過跨局處合作、結合在地社區、里鄰資源，強化各家庭服務中心的能量，讓民眾就近可以獲得福利諮詢及服務，進而成為每個家庭的守護者。

社會局說，想採買當季「尚青」的時令蔬果，傳統市場當然是最好選擇，但現代人生活步調繁忙，超市、大賣場已逐漸取代以往的消費習慣，雖然讓主婦採買更方便了，卻也失去傳統市場攤商與客人互動「搏感情」的濃厚人情味，感謝長期深耕桃園社福領域的社團法人中華道家人文協會及葉茂盛有限公司共同響應成就這次活動，除了培養親子關係外，讓孩子建立「吃米知米價」的物價觀念，是個實踐寓教於樂及增進親子互動的好活動。

參加活動的120個家庭中，阿真媽媽雖育有4子女，但其中3名因故領有身障證明，讓她比一般媽媽還要花費更多心力去照顧，也讓阿真的丈夫選擇薪資較豐、日夜顛倒的保全工作來支撐家計，全家6口平日根本不可能一起出遊，這次透過社工推薦，讓阿真全家來參加「親子七桃逛市集」，除了讓身障孩子有機會接觸群眾，另在闖關體驗遊戲，更增添父子、母女親情，望著手牽手的丈夫 和孩子，阿真感動著說「謝謝社會局的安排，我們是幸福的一家人！」

今天的活動由「桃園之光」北門國小扯鈴隊以精采的花式扯鈴秀揭開序幕，觀眾看得目不轉睛，讚歎聲連連，另外還有「你看不見我」、「蔬果一線牽」、「禮輕情義重」、「我來自何方」、「精打細算家」、「請問我是誰」等6大主題活動，由親子共同闖關，學習與體驗，活動結束後讓每個家庭帶回一台循環扇及新鮮蔬果，參與活動的大、小朋友無不滿載而歸。

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