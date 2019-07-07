驗證3萬年前航海路線 獨木舟順利從台東烏石鼻出航

2019-07-07 14:34

［記者王秀亭／台東報導］「出發嘍！」由台灣史前文化博物館與日本科學博物館合作，「跨越黑潮-復現3萬年前的航海實驗計畫」圓木舟航行最終挑戰，兩度因海象不佳取消，今天中午終於順利從台東長濱鄉烏石鼻港出發，5名划手將以人力划行，憑著自己對星象、海象的判斷，已於今（7）日跨越黑潮，預計最快30個小時，最慢5天抵達日本沖繩與那國島。

史前館自2017年起與日本科博館為證實「日本人的來源路徑」由台灣跨越黑潮進入沖繩列島之可能路徑說，經前2年實驗結果證明竹筏之可行性較低後，2019最終以圓木舟進行實際跨海挑戰。

獨木舟原定6月30日中午出航，但經多日天候觀測、2度取消後，原定今天中午12時出航，無奈海面掀起些微白浪，直到下午1時40分，在眾人祝福下，才正式由烏石鼻港出發，海巡署第一三岸巡隊、第十五海巡隊派出人員及巡防艇，第一三岸巡隊第四無人機區隊也出動無人機，與巡防艇執行海空戒護任務。

史前館副研究員林志興表示，圓木舟航行計劃由5位划手不換人前提下划行全程，其中包括1名女性划手，舟上划手分別為日籍的原康司、鈴木克章、村松 稔、田中道子（女）與台籍宋元愷。

圓木舟是以日本雪松，依模擬舊石器工具實驗製成，獨木舟船身長7.6公尺、寬0.7公尺、高0.6公尺，可乘坐5人，舟身重量約350公斤。

航程由台東烏石鼻出發到日本與那國島，直線距離為205公里，航行時不會使用羅盤、時鐘、智慧型手機等現代化設備，將以星辰、風向等自然元素來決定航程方向，估計在不偏離主要航道的理想狀態下，約需秏時1.6天至2.8天才能完成航程。

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