盧團隊執行滅川計畫？ 水利局：保育地下水資源

2019-07-07 14:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後，因持續以省電為由「打擊」前朝政績綠、柳川水岸廊道，遭質疑盧團隊正有計畫的進行「滅川計畫」，水利局對此表示，市府只是帶頭保育地下水資源，而不是為了景觀，以非自然方式整治河川。

水利局指出，台中市葫蘆墩圳、綠川、柳川及施工中的惠來溪、潮洋溪等河道整治，皆以外來卵礫石鋪設渠底且採用封底方式，設置地下水井抽取地下水，維持河道清水流。以綠川為例，過去為維持綠川景觀河道水源，在水質淨化場及河道內共鑿7口水井，提供水質淨化場無法處理或河道內水質不佳時使用，但此作法需以動力方式抽用地下水維持清水景觀，水電費驚人。

盧市長上任後，水利局並非以「排水溝」概念降低綠川品質，而是導正非正常的河川整治方式，綠川目前的景觀河段，只是將原停車場變成養魚的景觀池。

因為廢汙水仍在下層箱涵流動，為了在綠川箱涵上面養魚，必須保留地下水井，在無法供應上層水源時抽取地下水補注，這些魚在沒水時，無法像自然河道的魚類有游離路徑，反而被侷限在約600公尺的河道內，沒有上、下游水域，如同水族箱的魚。

水利局表示，未來在綠川河道內，市府將不再抽取地下水，但不代表河道內就會沒水，上層的水依然會由礫間處理場繼續處理汙水後送水，只是不再抽地下水來提高水質及水量，而下層的箱涵也將用來排洪。市府將加強推動汙水下水道建設，只要廢汙水不排入河道，河道便會恢復自然景觀及生命力。

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