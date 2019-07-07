疑污水管線損壞所致 新北三重驚見地面下陷

2019-07-07 13:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區中正北路193巷昨天晚間7時突然地面下陷，並持續崩塌，新北市水利局初步發現有外部水滲入及挾砂情形，疑因污水管線損壞所致。由於該處2015年曾發生上游電鍍廠偷排廢水，導致下水道工人吸入氰化物毒氣中毒死亡，對於污水管內襯是因老舊損壞或遭上游重金屬廢水腐蝕，新北市環保局採樣送驗確認中。新北市市長侯友宜今（7）日上午至現場勘察，指示水利局儘速依計畫改善現場，也要求環保局徹底清查上游端事業廢水排放情形，如有偷排情形絕不寬貸。

新北市水利局局長宋德仁表示，此處在2015年也曾經發生道路塌陷的情形，後來發現是上游電鍍業者偷排廢水，導致污水線遭腐蝕，當時已針對遭破壞的污管內襯加強保護，而昨天第一時間也以CCTV往地下檢視，發現當年加強的內襯部分已脫落。

水利局表示，昨天持續觀察發現，下陷處有持續擴大之情形，6日晚間10時已擴大為約長3米寬約2米、深約2至3米的坑洞，為避免持續崩塌，當下即調派挖土機開挖保護外露之民生管線及進行低強度混凝土（CLSM）灌漿來穩定地盤，今天凌晨1時完成第一層混凝土灌漿。

水利局表示，今天早上開始針對下陷周邊進行地盤改良，邀集相關管線單位確認周邊民生管線是否安全無虞，由於舊污管損壞，目前進行繞流工程，需一個月後完工，新管工程約需半年後完工，現地原為雙向各一線道，目前為單向通行。

侯友宜赴現場了解情況，表示目前污水管線因滲水、滲砂之情形已先行封堵，避免有持續滲漏之情形，後續將於地質改良後進一步檢視及評估，先行以繞流方式應變，以確保污水下水道能通暢排洩。

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