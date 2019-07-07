串聯岡山景點 紅68公車假日延駛航教館

2019-07-07 13:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局今宣布，7月6日起、紅68公車假日多一站，延駛到航空教育展示館，讓民眾可透過更便捷的大眾運輸，參觀更多大岡山區景點。

觀光局長潘恒旭指出，今年觀光局特別製作岡山地區周邊人文旅遊地圖（請至崗山之眼官網https://khskywalkpark.com/下載，讓遊客不只能參訪崗山之眼，還可以安排順遊岡山地區美食美景、地方文化等多元遊程。

觀光局特別推薦航空教育展示館，館內可一窺全台獨有的空軍文化，裡面更展示為數龐大的特色模型飛機、國軍退役實體戰機、懸吊式飛機等。觀光局指出，鑑於部分民眾假日期間，會搭乘高雄捷運到南岡山站、再轉紅68公車遊覽崗山之眼，經與交通局討論，決定紅68公車延駛到航教館。

潘恒旭說，崗山之眼可眺望阿公店水庫、高雄市區景觀，視野極佳，且崗山之眼園區規劃時，就特意保留舊時軍事碉堡進行活化。此外，為鼓勵民眾體驗岡山文史，現在還有優惠方案，憑崗山之眼門票至航教館（含軍史館）可折抵50元門票費用、至滷味博物館消費滿百折50元，歡迎大家假日多運用，相關路線圖、時刻表請參考高雄客運網站http://www.kbus.com.tw/bus_info.asp?id=110。

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