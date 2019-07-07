搖滾台中歌曲徵選 10樂團闖進決賽

2019-07-07 12:41

〔記者張菁雅／台中報導〕「2019搖滾台中」將於9月7、8日在文心森林公園與圓滿戶外劇場舉行，台中市政府今年以「乘載台中記憶」為主題，舉辦數位合輯徵選活動，初選競爭激烈，共有103個樂團報名。新聞局今日公布10個樂團進入決賽，將在7月12日現場演唱作品，優勝者將受邀於搖滾台中演出，獲選作品也將收錄於Always Be Here數位合輯。

新聞局表示，這次共有103個樂團投件，更有來自英國、澳洲、泰國等不同國家樂團參與，競爭相當激烈；初選邀請董事長樂團主唱吳永吉、海諾音大樂隊樂團主唱老諾、覺醒音樂祭創辦人顏廷憲、韓國獨立音樂廠牌「Rockin’KOREA」代表Nicky Lee以及馬來西亞獨立音樂廠牌《擴音版圖》創辦人麥偉豪擔任評審。

最終選出10組樂團進入決賽，分別為Goober Gun、Milkcan牛奶罐樂團、一頁 One page、卜星慧 Emily Pu、少女卡拉 Siàu-lú khah-lah、老破麻 Old Slut Distortion、貝婷大師 Master Bating、消波塊 Wavebreakblock、裝咖人 CKAMband及靈魂咆哮 Roaring atman。

新聞局表示，決賽將於7月12日晚間6時在台中大遠百戶外廣場舉行，由評審決定前4名優秀歌曲，優勝者將受邀於搖滾台中演出，獲選作品也將收錄於Always Be Here數位合輯。

新聞局也說，搖滾台中還將邀請近60組國內外樂團演出，參與國家從日本、南韓，擴大到新加坡、馬來西亞等多個國家與地區，演出團數與國家數均創新高，音樂類型也更多元，期盼帶給民眾一場絕美的音樂饗宴。

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