登革熱拉警報！南投南崗3路明後2天除草 路邊勿停車

2019-07-07 12:25

〔記者謝介裕／南投報導〕因鋒面南下，近兩個月以來，南投縣天氣始終不穩定，經常一陣大雷雨後，緊接著出現艷陽高照，刺激道路兩旁雜草叢生速度，加上登革熱疫情延燒，令人不敢掉以輕心，南崗工業區服務中心特別公告南崗3路，明、後（8、9日）2天將展開人行道除草工作，呼籲民眾勿將車輛停放路邊，避免影響除草工作進行。

南崗工業區係南投縣規模最大的工業區，廠家數約500家，年產值約1億元，對外主幹南崗3路同時也是銜接國道3號南投交流道，以及聯繫玉山、日月潭、溪頭、杉林溪等風景區，不可或缺的觀光動線，扮演著南投門面的重要角色，遂列入優先除草的路段。

然而，工業區每天有1、2萬人進進出出工作，在停車場及停車格有限情況下，許多民眾都選擇將車停靠路邊，如此將增添雜草清理的困難度，恐讓道路景觀維護的好意大打折扣，因此該中心才特別在道路沿線張貼施工期間路邊禁止停車的公告，盼民眾能踴躍配合。

南投縣衛生局說，據衛福部疾管署最新的登革熱疫情資料，高雄又新增3例、台南新增1例，南投縣迄今仍無本土登革熱病例，除肯定南崗工業區服務中心維護景觀及防疫防治的作法以外，也提醒民眾雨後更應加強居家環境整潔，以降低病媒蚊孳生，如有發燒、肌肉關節病等疑似登革熱症狀，不但要儘速就醫，連有無到過台南、高雄等疫情高風險地區的旅遊活動史，也應說清楚、講明白，以利醫師診治，共為防疫盡分心力。

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