不負眾望！ 屏東希望合唱團遠赴德國奪3金

2019-07-07 11:28

歷年最好成績！

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東希望兒童合唱團（Puzangalan Choir），上週前往德國參加「2019勃拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱比賽」，今天傳出捷報，在兒童組、民謠組、聖樂組3個組別比賽中都拿下金獎，其中兒童組更獲得金獎第1名，讓希望合唱團執行長蔡義方也驕傲直說，這是歷年最好的成績！

希望兒童合唱團成員們承受各界支持，長年放棄課後及例假日休閒、犧牲家庭聚會，在其他同齡孩子們放鬆玩樂時，一遍又一遍的在長治交流道旁的小教室裡反覆練唱。

參加兒童組、民謠組、聖樂組等3項競賽

合唱團7月1日從台灣出發到德國，參加兒童組、民謠組、聖樂組等3項競賽，今天傳回獲獎訊息，分別拿下兒童組金獎第1，民謠組金獎第2，及聖樂組金獎第5，在聖樂組比賽中，即使面對以聖樂強項著稱的歐洲團隊，希望合唱團仍獲得金獎肯定，展現堅強實力。

聯邦銀行發動捐款下 得以順利出國比賽

「讓世界聽見台灣！」原本為出國比賽經費所苦的希望兒童合唱團，今年在聯邦銀行號召民眾發動捐款下，得以順利出國比賽，蔡義方也表示，無論到哪裡比賽，表演曲目中一定會有一首台灣民謠、一首排灣古謠，孩子們透過唱自己的歌，讓更多人認識台灣這塊土地與文化，合唱團也預計16日返台後，到自由時報總部帶來感謝演出，感謝大家的支持與祝福。

蔡義方說，過去會有人質疑「出國唱唱歌，到底能幫助孩子什麼！」其實原鄉部落普遍存在隔代教養、經濟弱勢家庭，在缺乏照顧、課業輔導下，影響了未來的就業及目標，進而陷入貧窮的惡性循環，合唱團成立初衷就是希望藉著音樂陪伴，讓孩子對自己的文化與未來更有自信，創團團員的4個孩子今年要升學考大學，4個孩子分別考上了國立大學的民族音樂系、特殊教育系、會計系及社工系，這種「希望」工程沒辦法立竿見影，但改變正在一點一點發生。

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