鹽埕區文武聖殿今天很熱鬧 有義診、義剪、義賣

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市鹽埕區文武聖殿舉行安座百年慶典文化祭，日前捐贈3輛總價900多萬的全配救護車給消防局，今天又與永義防癌基金會結合阮綜合醫院，在鹽埕區富野路舉辦「社區健康營造」免費義診，吸引不少民眾前來關心自身健康。
文武聖殿也邀請華山基金會，請來理髮師與美容師在現場為民眾義剪頭髮，並擺設跳蚤市場攤位做公益義賣活動來幫助弱勢團體。
這項義診安排量血壓、健康諮詢、肝功能抽血檢查（GOT、GPT）、B型肝炎、C型肝炎篩檢、男性攝護腺癌篩檢（PSA）（55歲以上男性）、超音波、腹部超音波篩檢、乳房超音波篩檢、健康講座：健康防癌、衛教圖版展示、分發健康講義單張等。
經國管理健康學院口腔衛生主任藍文謙與牙醫博士歐耿良，現場的健康講座為民眾講解口腔衛生保健，健康從（齒）開始，教你如何正確刷牙。
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高雄市鹽埕區文武聖殿慶祝文衡聖帝瀛臺100周年暨文衡聖帝1800聖誕萬壽，舉行安座百年慶典文化祭。（記者張忠義攝）
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經國管理健康學院口腔衛生主任藍文謙（左一）與牙醫博士歐耿良（左二），現場為民眾講解口腔衛生保健，健康從（齒）開始，教你如何正確刷牙。（記者張忠義攝）
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文武聖殿也邀請華山基金會，請來理髮師與美容師在現場為民眾義剪頭髮。（記者張忠義攝）
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永義防癌基金會今天結合阮綜合醫院，在文武聖殿舉辦「社區健康營造」免費義診。（記者張忠義攝）
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文武聖殿是地方重要信仰中心，更長期投入社會公益，日前捐贈3輛總價900多萬的全配救護車給消防局。（記者張忠義攝）