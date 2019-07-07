紅崴MIT科技健康產品揚威！美矽谷國際發明展奪金

2019-07-07 09:33

〔記者王俊忠／台南報導〕立足台灣的紅崴科技集團前進2019第2屆美國矽谷國際發明展，在參展國家中嶄露頭角，以「LiZi亮子紗穴位雕塑科技褲」榮獲金牌獎、更奪得「世界智慧財產權總會特別獎」；「LiZi亮子紗多功能科技袖套」則獲得「銀牌獎」！這科技產品推出迄今已在歐、亞、美等洲奪得多項國際發明展殊榮。

參加美國舉辦的發明展是前進美國市場、發揚產品優勢的管道之一。紅崴科技集團表示，藉著全球大型的美國矽谷發明展，讓美國及全世界再次見證紅崴產品的軟實力。

評審們很賞識紅崴作品中採用奈納鍺紗、胜肽紗與Lycra彈性紗結合製成的奈米量子科技材料，搭配特殊的十字斷面溝槽結構織法製成，具有獨領全球的專利發明，穴位遠紅外線加壓按摩凸點功能設計，古今養生觀念和創新材料的結合，使對人體的養生保健之道更為簡便舒適、一次到位，也會持續推動全人類的健康向前邁進為目標、創新產品

紅崴集團說，韓國、科威特、瑞士、馬來西亞等國舉辦國際發明展中都可看到紅崴科技集團的獲獎足跡，去年紅崴以「科技迷彩計步鞋」奪得美國矽谷發明獎大會首獎，今年「LiZi亮子紗穴位雕塑科技褲」奪下本屆美國矽谷發明展「金牌獎」及「世界智慧財產權總會特別獎」；「LiZi亮子紗多功能科技袖套」拿下「銀牌獎」。

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