07/07 各報重點新聞一覽

2019-07-07 07:18

自由時報

長榮勞資簽團協 罷工落幕 空服員3年不罷工

歷時十七天、長榮空服員罷工昨天終於落幕，雙方簽訂和平協議，只要資方不秋後算帳，工會承諾三年不罷工。

昨天下午兩點經勞動部居中協調，長榮航空、桃園市空服員職業工會在桃園市政府協商，之前雙方已達成飛安服勤獎金、東京及北京航線過夜、人評會開放民選教官等多項協議，歧見最大的資方不得秋後算帳等細節，昨天終達共識，只要資方不秋後算帳，勞方承諾三年不罷工。

詳見長榮勞資簽團協 罷工落幕 空服員3年不罷工。

李佳芬豪宅是農舍 違建急拆

高雄市長韓國瑜又爆爭議！韓與妻子李佳芬在雲林古坑擁有的豪宅其實是農舍，且有部分是違建加蓋，引發輿論譁然，昨天消息曝光後立即僱請工人及怪手拆除，工人面對詢問只說「老闆交代當天一定要拆完」。

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狼師竟是優良老師 為害20年

曾獲資深優良教師獎的小學男老師張博勝，今年三月底被爆曾性侵女學生長達兩年，人本教育基金會追查，三個月來竟又找到十多名被害人，並驚覺有人早在二十年前就受害。人本昨呼籲，政府應盡快徹查違失，並修正兒少性侵案件的追訴期計算方式及對隱匿者訂出罪責。

詳見狼師竟是優良老師 為害20年。

聯合報

「中共代理人」修法遭質疑 蔡英文：藍扯選舉想太多

針對「中共代理人」的修法，被國民黨質疑是為了明年選舉強力打兩岸牌，蔡英文總統昨天回應表示，「我覺得國民黨每件事都覺得跟選舉有關，想太多了，這是一件很嚴肅的國家安全的議題」。

國民黨明起初選民調 韓郭朱最後衝刺拚了

國民黨總統初選，八日將展開為期七天的民調，十五日上午公布民調結果，確定總統提名人選，送十七日中常會完成提名核備作業。民調前的最後周末，參選人韓國瑜、郭台銘及朱立倫昨分別在南北造勢衝刺，支持者也全力護主，爭取衝高民調。

中國時報

今九龍遊行 2000港警戒備

香港「反送中」行動延燒，網民發起今天由尖沙嘴遊行至高鐵西九龍站。香港東網報導，港府高度重視遊行對高鐵站的影響，又預料人數較多，為避免示威者與大陸遊客衝突，將動員約2000警力戒備，另與港鐵制定應變措施，最壞打算可能會關站。

7.1南加州 20年來最強地震

美國南加州地區接連兩天遭強震襲擊，5日晚間發生的最新地震更達到芮氏規模7.1，創下20年來最強地震紀錄。地震引發多場火警、有道路被震得扭曲、許多建築物受損、供電中斷及水管爆裂等，但除了少數人受傷外，未傳出死亡報告。專家則警告，未來一周內南加州還可能發生規模7.0強震，機率約1/10。

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