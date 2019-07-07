巡邏車防疫被「靠北」 民眾：搞車又沒搞人

2019-07-07 00:40

〔記者王捷／台南報導〕台南疫情出現第五例，不過在第五例出現前，警察局的巡邏車配合防疫，貼上防疫海報，被傳上臉書社團「靠北警察」打臉，稱市警局是「包工程」，增加警方的業務，但是市警局回應，防疫登革熱是全民義務，警方協勤的策略是盡量不要影響勤務，做最出最好得決策，即使巡邏車貼了海報影響外觀，但也成功引起注意，但有民眾回應，搞警車又沒搞警察，這樣就要幹譙。

加入防疫陣容不只警察局，工務局也派員到各工地巡視，避免雨後積水成為病媒蚊孳生源，同時東菜市攤商也在4、5日配合主動休市二天，進行環境孳清及化學防治，於7月6日再度開市，使市民能夠安心前往逛市場購物。

雖然口號常喊登革熱防疫全民動起來，但是部分基層仍對警車上貼海報一事反彈，重視基層聲音的台南市警局出面澄清，為了協助台南度過登革熱防疫，警方的確要出力，但是行政協助不能過頭，影響勤務或是轄區治安，所以才想出在巡邏車上貼海報的策略。

但是，警局說法無法說服基層，仍有部分基層幾員趁勢將台鐵次警案，與登革熱防疫連結，指稱勤務太繁雜造成警方意外，讓市警局認為，這樣連結太過牽強，並沒有動員大量警力協勤，而是做出最低限度的宣傳，這是警方該做的事，也有民眾說，搞警車又沒搞警察，這樣也要幹譙。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法