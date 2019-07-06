鋼鐵人對美國隊長公報私仇？ 網友自製kuso「踢瓶蓋挑戰」

2019-07-06 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路流行起「踢瓶蓋挑戰」（Bottle Cap Challenge），一開始是由哈薩克跆拳道冠軍達夫列欽（Farabi Davletchin）

在個人IG頁面貼出以迴旋踢把水平瓶蓋踢開的影片，並標上#bottlecapchallenge的標籤，並在影片最後點名許多國際巨星傑森．史塔森（Jason Statham）與愛爾蘭格鬥巨星爾麥格雷戈（Conor McGregor）等國際巨星接受挑戰，接著各式踢瓶蓋挑戰的影片就像病毒一樣蔓延開來，有網友在網路貼出以「鋼鐵人」東尼·史塔克（Tony Stark）與「美國隊長」史蒂芬·羅傑斯（Steven Rogers）人偶進行的踢瓶蓋挑戰，搞笑的過程讓網友看到紛紛笑翻。

有網友在臉書「爆廢公社」貼出3張照片，第1張照片是美國隊長頭頂水瓶，背後站著鋼鐵人虎視眈眈盯著他看，第2張是鋼鐵人準備以迴旋踢掃下美國隊長頭上礦泉水瓶蓋，第3張這一記迴旋踢高度不夠，一腳紮紮實實的踢在美國隊長的臉上，而他頭上的礦泉水則飛在空中，讓人不禁慶幸好險這不是真人表演，不然真的會很痛。

網友看見po文後紛紛留言「好痛啊」、「終於報仇了XDD」、「你是不是看美國隊長不爽很久了」、「不要玩公仔」、「要穿鋼鐵裝踢才對」。

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