長榮空服員罷工7/9晚12點結束 工會3天內發還三寶

2019-07-06 20:36

［記者謝武雄／桃園報導］長榮空服員罷工進入第17天，經過勞動部居中協調，長榮航空、桃園市空服員職業工會今天在市府進行罷工後第3度正式協商，雙方在勞動部長許銘春、桃園市長鄭文燦見證下簽訂團體協約，協約內容與6月28日協商內容大同小異，其中，簽訂和平協議後，只要資方不秋後算帳、工會3年不罷工，另工會即日起發還3寶，罷工於9日晚上12點正式結束。

團體協約是由長榮董事長林寶水、總經理孫嘉明，桃園市空服員職業工會常務理事李瀅、副秘書長周聖凱代表雙方簽約，正式宣告罷工落幕，工會將以3天的時間發還空服員員工證、護照、台胞證等3寶。

長榮航空、桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂的團體協約，就是6月28日林寶水接見工會代表所提的6項協約為版本進行文字修改，初步了解團體協約分別為：

一、工會三年不能罷工。

二、如果工會此次罷工言行合乎法律，公司會尊重。

三、國內航線不能罷工。

四、飛安服勤獎金，短班300元、越洋500元。

五、BR198、BR108 、BR184東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線4、6、7、8等4個月開放過夜。

六、 定期勞資互動。在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。

七、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人。

八、給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

李瀅表示，罷工行動已經把民主帶進航空產業，這段期間努力於勞動條件實質提升，也打破長榮威權，未來工會可參加勞資會議，性平上也更進一步，工會要求的是不秋後算帳、對等的和平協議，也承諾3年不罷工。

林寶水則是溫馨喊話，強調「員工的聲明、我們聽到了」，會努力改善與同仁的溝通，大家都很辛苦，既然簽了團體協約就趕快回來吧，大家一起打拼，希望公司能更好、更團結。

8月初恢復所有航班 已虧損27億餘

孫嘉明也提到，目前航班公告取消到7月19日，由於航班恢復還要時間，預計在8月初恢復所有航班，另公司截至前天為止累計歸虧27億餘元，希望空服員歸隊後爭取旅客，利用剩下幾個月弭平虧損，至於造成旅行社虧損部分，已溝通簽訂補償辦法，但數據不便透露。

許銘春提到，能夠簽訂團體協議最主要的原因，是最後3個晚上，由勞資雙方代表、律師，將歧見、爭議點核對出來持續溝通，才能坐上談判桌。

許銘春也提到，這次空服員罷工，罷工預告期被各界討論，勞動部已經聽見各界的聲音，會在事情告一段落後，會整理各界意見，具體討論凝聚共識，不僅罷工預告期、其他問題都會一併討論。

許銘春說，這17天以來，勞動部一面維持工會權益，也尋求民眾最大利益及公司永續經營，前後召開3次正式會議、6次非正式會議，希望溝通雙方之間歧見，期間好幾次都僵住了，所幸勞動部、勞鄧局都沒有放棄；這次罷工事件看到空服員理性、毅力，尤其是女性，面對各界異音，為了更民主工作環境，她們的精神可嘉，也是台灣民主重要的一頁。

鄭文燦說，感謝勞動雙方各退一步，能考慮雙方立場及乘客利益，終於達成團協，希望空服員趕快回到岡位上，未來政府機管會扮演更中立角色，朝保障勞資、保護乘客權益、公司永續經營等目標努力。

針對工會發表抗爭獲得3大勝利一事；長榮航空律師沈以軒也補充說明，雙方簽訂和平協議，只要是不秋後算帳、打壓，工會3年不罷工，因此罷工預告期並無意義，另外，職場霸凌、違反性平都屬於法律保障範圍，違反就要追究，並沒有所謂讓步問題。

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