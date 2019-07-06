宜蘭國際童玩節首度夜間開幕 遊客突破2萬人

2019-07-06 20:36

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「2019宜蘭國際童玩藝術節」今晚舉行開幕典禮，首創以冬山河親水公園泊船池水域為舞台，由「義大利科羅娜劇院」聯合國內表演團隊，帶來夢幻震撼水舞燈光秀等國際級演出，縣府盼讓世界看見宜蘭童玩節的「蛻變」；縣府指出，活動首日已湧入2萬人入園。

宜蘭國際童玩節今年已邁入第24年，是宜蘭縣夏季旗艦活動；今年活動以「蛻變」為主題，主視覺為一隻彩色蝴蝶展翅，除表達童玩節升級意象，更藉由豐富的色彩，傳達活動將有更豐富、多元的內容，活動從今天起至8月18日止，為期44天。

今年開幕典禮首度在夜間舉辦，以親水公園泊船池水域為舞台，邀請擔任2017年威尼斯狂歡節開幕團體的「義大利科羅娜劇院」，集結台灣在地「藝想台灣劇團」、「愛舞民族舞蹈團」共同攜手進行開幕表演。

演出透過「藝術、國際、融合」3大概念，為蛻變的童玩節量身設計全新編創的水上開幕舞劇，結合音樂歌劇、馬戲團、視覺藝術、浪漫舞蹈、聲光影音、傳統文化等元素，傳達每個人心中都有一個純真的童年夢想。

水上劇場開幕秀，更以「童玩夢土」時空轉換的概念，尋找「童玩、童心、童趣」的童年美好時光記憶，呈現大地、水域與空中3大空間，戲劇般的夢幻演繹，彷彿置身在神話般的傳說故事；表演最後，所有參與演出的國內外團隊搭乘船隻出場，讓大家在星空下重新發現親水公園的美。

宜蘭縣長林姿妙指出，今年童玩節活動內容相當精彩，有清涼消暑戲水設施，世界各國民俗樂舞團隊表演，傳統到現代的童玩體驗展館，還特別加碼歡樂遊藝踩街互動有花車、木偶馬戲團、森巴鼓及森巴舞等熱鬧遊行，國際級專業亮點團隊的星光主秀，以及光彩奪目的夜間水舞燈光秀，希望讓民眾對童玩感到耳目一新。

來自台北的鄧順生說，他與家人是第一次來童玩節，約下午4點抵達，才發現還有夜間的節目可以看，真的出乎意料；宜蘭人陳宜如則說，她每年都會帶孩子來童玩節，今年一大早就來，為了夜間的表演節目，一路待到晚上，今年的童玩節真的比較不一樣，主辦單位很用心。

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