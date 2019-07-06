新埔宗祠博物館好young又好玩 邀年輕人走進宗祠

2019-07-06 21:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「新埔宗祠博物館」以聯營方式活化宗祠和家廟，新埔宗祠博物館推廣協會今年首度在勞動部多元就業的補助下，聘請在地人提供導覽解說服務，開放參觀范氏家廟等4處建築物，更連結伴手禮、試辦背包客體驗、輕旅行和校外教學等，共同行銷發展，希望邀請更多年輕人走進宗祠，真實感受文化的根！

新埔鎮擁有豐富的文化資產，縣府文化局2010年起推動新埔宗祠聯營策動計畫，以駐地工作站形式進行資源調查、培力課程、社區擾動等，整合在地家廟所有權人、新埔鎮公所、社區協會、文史工作者及居民的意見與需求，籌備新埔宗祠博物館，並喊出「三街六巷九宗祠」的口號發展觀光。

經爭取中央補助大力支持，一座座宗祠、家廟近年陸續展開修復及竣工，為了活化這些文資建築物，9大宗祠管理人等2015年成立新埔宗祠博物館推廣協會，去年向勞動部申請社會型多元就業方案，聘請6名在地二度就業婦女等弱勢族群，擔任專案經理和導覽人員。進駐新埔宗祠客家文化導覽館（新埔國小校長日式宿舍）、陳氏宗祠、林氏家廟、范氏家廟等4處建築物，為參觀民眾提供解說服務。協會統計，從2月底開放參觀迄6月底，合計參觀9000多人次。

5月開始，協會結合新埔鎮公所行銷伴手禮活動，展售桔醬、桔茶、咖啡、貢菊、豆腐乳以及香包名片夾、繪本等具在地特色的優質商品。

過去宗祠、家廟向來少見年輕人參觀，也缺乏尋根的動機；新埔宗祠博物館推廣協會運作以來，青少年經由多管道的接觸，感覺與傳統建築物越來越親近。

協會常務理事長張寶釧說，除了不定時的舉辦講座、說故事或劇場表演等多元活動，協會也提供團體預約的收費導覽服務，並籌備背包客入住日式宿舍體驗，7月底還推出宗祠博物館輕旅行，9月也會結合學校提供小學生戶外教學，邀請年輕人走進宗祠。

文化局說，所謂三街六巷九宗祠，三街指的是中正路、和平街、以及成功街，是新埔發展的要道；六巷為大水巷、花燈巷、逃學巷、漫畫巷、遊戲巷、以及打鐵巷，每一條巷弄都有故事；九宗祠則指劉氏雙堂屋、陳氏家祠、吳濁流故居、范氏家廟、林氏家廟、張氏家廟、劉家祠、潘宅以及朱氏家廟。

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