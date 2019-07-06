澎湖泉州第2次宗教直航結束 未來將共同打擊海上非法抽砂

2019-07-06 23:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕睽違17年澎湖與中國泉州第二次宗教直航，今日畫下圓滿句點！除了宗教交流意義外，領軍的澎湖縣長賴峰偉宣稱，與中國福建達成共組查緝平台，遏阻中國抽砂船非法海上盜砂行為，明年中國福建可望與澎湖飛機直航。

由於澎湖海域屢傳中國漁船越界，破壞海洋生態，同時大批中國抽砂船在澎湖傳統漁場台灣淺堆抽砂，賴峰偉趁此次宗教直航，在中國福建泉州市與福建省官方代表召開座談會，針對中國漁船進入澎湖限制海域捕魚以及於台灣淺堆抽海砂，雙方將共組查緝平台，互相通報違規船籍，並發動海上聯合打擊行動，斷絕非法捕魚、抽砂行為，共同維護漁場秩序。

賴峰偉嚴正表示，近來中國滾輪式拖網漁船頻繁進入澎湖海域捕魚，所經之處，珊瑚礁破壞殆盡。此外，中國抽砂船長期在澎湖海洋生態最豐富的「台灣淺堆」抽砂，造成海床變動，澎湖的漁業命脈危機重重。

中國福建省海洋執法單位強調，雖不斷宣導漁民避免進入澎湖限制海域捕魚，但因多種因素，仍有部分漁船違規。未來，雙方可建立通報機制，即時提供違規漁船資料，中方將追究相關責任。

另外澎湖縣長賴峰偉向中國福建，爭取明年上半年開闢晉江國際機場與澎湖機場直航。中國福建回應，願意創造條件，加強宣傳澎湖觀光行程，吸引中國福建民眾到澎湖旅遊，提高航空公司開航誘因，促成航線開通。

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