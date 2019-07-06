高雄觀光節韓國瑜快閃六合夜市 被韓粉包圍

2019-07-06 20:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄觀光節首日粗估吸引15萬韓粉湧入，各指標景點都有國旗裝出現，讓攤商、店家笑呵呵；高雄市長韓國瑜傍晚試圖快閃六合夜市，結果被大批熱情韓粉圍繞，快閃後差點閃不開。

高雄市觀光局今天啟動一連兩天的高雄觀光節活動，邀請全國韓粉到高雄「四光（吃光喝光買光花光）」，還推出官員快閃，在臉書公告20處快閃點，共有6位市府官員參與，包括3位副市長葉匡時、李四川、洪東煒，及民政局長曹桓榮、農業局長吳芳銘、觀光局長潘恆旭， 市長韓國瑜則扮演神秘嘉賓。

今天上午9點開始，韓粉陸續出現在蓮潭、佛陀紀念館、旗山，下午則轉進旗津、棧貳庫（駁二），傍晚到六合夜市，另外在愛河畔舉辦的神農市集也吸引不少韓粉響應，整個愛河旁紅通通（國旗裝）一片。

韓粉湧入，讓攤商、店家也笑呵呵，六合夜市某飲料商家指出，傍晚一開張就賣出數十杯飲料，且陸續湧進人潮，預估生意會很好。

高雄觀光局長潘恒旭說，今天粗估約有15萬韓粉到高雄觀光，各景點乃至商圈、街頭巷尾，到處都可看到觀光人潮，再次打響高雄觀光熱潮。

高雄市長韓國瑜傍晚6點從高雄捷運美麗島站走出，準備到六合夜市快閃，結果遭大批熱情韓粉包圍，沿途不斷有支持者高喊凍蒜、凍蒜，韓國瑜快閃行動瞬間變成星光大道，好不容易才走進六合夜市起點，考量現場人潮太多與整體秩序，隨即快閃離去，好讓韓粉可以專心逛街、休憩。

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