罷工落幕！交通部籲：航班正常恢復前 妥善處理受影響旅客

2019-07-06 20:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會為期17天的長榮空服罷工行動，今天終於和平落幕，交通部說，長榮罷工期間共計取消1439架次、影響旅客27萬8420人次，後續要求長榮航空在儘速恢復航班正常運作的同時，也應持續就仍受影響的旅客、旅行社予以妥善處理，儘速提供相關損失彌補。

交通部說，桃空職工罷工啟動後，長榮航空已做好資訊揭露及旅客服務工作，於官網設置罷工事件專區，提供航班異動及旅客彌補措施等相關訊息；並延長客服人員服務時間，全天24小時提供服務。

航站應變方面，桃園機場6月20日至23日現場作業有100至400名旅客等候辦理，經機場公司偕同長榮航空於出境票務櫃檯，透過發放號碼牌與QRCode主動通知旅客，有效分散人流，避免旅客於櫃檯久候，23日後旅客無須再領取號碼牌，即可直接至櫃檯辦理，恢復現場秩序，另過境轉機旅客，25日起已無住宿等待轉機旅客情形，機場公司已妥善規劃長榮航空60停機位空間，讓空側維持起降順暢。

有關旅行業及團體旅客部分，受這次罷工影響旅行團有1301團、3萬89人，經各旅行社協助辦理簽轉航班、轉團或取消出團事宜，並對延誤返台旅客照料及安排其他航班返台。有關旅行業反映罷工損害補償部分，長榮航空已與相關公會及業者協商，雙方將妥善處理。

針對散客部分，長榮航空已於網站公布，航班延誤6小時以上所衍生必要食宿或交通等相關費用，在上限250美元原則下給予合理補償，旅客可將相關單據上傳長榮航空官網 專區提出申請。

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