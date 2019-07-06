歷時17天長榮罷工結束 旅行業籲制訂罷工預告期

2019-07-06 19:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕勞資取得共識！長榮空服員歷經17天罷工，稍早簽訂團體協約後正式宣告罷工結束，旅遊業者對此表示樂見其成，但呼籲政府思考涉及公共利益事業罷工合理性，以及罷工預告期的問題，同時建議修訂不合時宜法規，後續會就相關損失再與長榮爭取提供協助。

中華民國旅行業商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁強調，樂見罷工結束，對於勞工的罷工權尊重，但是呼籲政府應該考慮這類大眾運輸事業罷工合理性，畢竟涉及公共利益；且若具合理性，也應該訂定罷工預告期，至少15天，讓消費者及旅行業得以因應，保護消費者權益。

此外，蕭博仁說，民法中現有規定旅行業為航空公司輔助者，如果航空公司不賠償，旅行業要賠償，他認為這並不合理，如果是旅行業者自己出的問題，賠償旅客是必然，但例如罷工這類不可抗力狀況，要求旅行社要賠不合理，相關規定應該修改。

蕭博仁另也提到，這次罷工因為要協助許多滯外旅客，許多工作人員加班到深夜，加班費全得由旅行社自己買單，因此關於旅行業一例一休的部分，相關法令也應該調整，如票務及團控人員應與導遊領隊一樣，設定為責任制。

至於罷工後續處理，蕭博仁說，已經取消的航班不可能再恢復，因此還是會盡力處理所有受影響旅客相關事宜。代墊款部分，長榮已經允諾處理，旅行業者損失方面，也會統整相關數字，再進一步與長榮協商，希望能夠協助處理。

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