小紅帽永不老！「1億4千歲」劇團粉墨登場

2019-07-06 23:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林演藝廳今天有一場別開生面的音樂劇，演員網羅全縣200多位銀髮族，稱他們為「千歲劇團」還不夠，團員平均年齡70歲，最高齡甚至達98歲，這是一支號稱「1億4千歲」的劇團，他們共同演出「彰化傳耆音樂劇-小紅帽的百歲趴」，獲得全場2000多位觀眾如雷的掌聲。

這群長輩由大村鄉大橋社區及擺塘社區發展協會、芬園鄉竹林社區發展協會、福興鄉西勢社區發展協會、埔鹽鄉西湖社區發展協會、二水鄉源泉社區發展協會組成，在專業的舞台劇導演編劇以及舞蹈設計老師指導下，每個社區長輩接受近1年的訓練，今天全員集合，大家「粉墨登場」。

98歲的吳寶阿媽扮演小木偶，劇團為她量身扮造黃衣紅褲戲服，她戴上一頂白帽，上濃妝的她好不開心，她說，演這齣戲一點都不難，因為大家共同參與，如果一個人上場，她一定會緊張。

指導老師周美利說，老人家有脾氣和自尊心，同樣一個橋段，讓小朋友來演，可能只需要1天，但長輩來演，一定要1個月以上，在這過程中，一定要有耐性，把她們演戲的天份「磨」出來，在教的過程中，她也被啟發。

協助這項計畫的弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，弘道這幾年舉辦不老夢想活動下來，發現參與長輩逐漸開始改變，熱愛參與活動，重要的是身心都變健康、年輕，所以我們希望可以鼓勵更多阿公阿嬤走出家門參與活動，發現自己的無限可能。

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