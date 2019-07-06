公視台語台開台 蔡英文：台語是很美的語言

2019-07-06 19:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統今天下午出席公視台語台開台典禮，她表示，台語是我們的寶貝、我們的文化、我們的生活，我們不分年紀，一起來講台語，期盼未來台語台除了提供好的節目以外，也要扮演監督政府、說明消息以及提供議題討論的角色。

籌備許久的公視台語台，今天下午在基隆海洋廣場舉行開台典禮，蔡英文總統、文化部長鄭麗君、公共電視台董事長陳郁秀等人一同在船笛聲中轉動船舵，象徵公視台語台開港出航，載著台語文化航向開闊的世界。

蔡英文說，台語是我們生活的語言，是很美的語言。但是現在講台語的人越來越少，尤其是年輕人。台語台的成立一定會讓台語文化的推廣更加順利，也讓我們的孩子都可以看電視學台語。

蔡英文表示，台語是我們的寶貝、我們的文化、我們的生活。我們不分年紀，一起來講台語。希望未來的台語台除了有好的節目以外，也要扮演監督政府、說明消息以及提供議題討論的角色。

文化部長鄭麗君表示，全台語的公共電視台，是她過去三年來一直放在心裡要完成的一件事，台灣現在有客家、原住民、台語的「新三台」，是文化平權最重要的一步，象徵台灣多元開放的精神，沒有母語文化就沒有根，把說母語的自信找回來，快樂、自然、光榮的說母語。

今天開台典禮以「台語開港、做陣出帆」作為活動核心主題，旨在傳達「海洋意象」的台灣精神，安排台灣土地歌謠代言人陳明章以及台語歌謠行家吳國禎合作，演出「土地歌謠新性命」作為開場，以民謠音樂的方式展現台語歌謠過去到現在的演變史

久未露面的土地詩人吳晟與兒子吳志寧父子合體，兩人與歌手鄭宜農一起帶來極富世代傳承精神的「台語詩情代代湠」節目。吳晟首先在台上朗誦寫給台灣的土地歌詩「全心全意愛你」，志寧接著緩緩接唱，場面十分感人。在感人的父子同台合作結束後，歌手鄭宜農接著出場，獻唱入圍金曲獎「最佳作曲人」的〈玉仔的心〉。

其他包括由非常女黃妃搭上布袋戲COSPLAY氣勢萬鈞的「戲劇江湖追追追」，由象徵台語新生代的兩位代表歌手李英宏、李千那帶來，重新詮釋台語情歌對唱曲式的「台灣情歌新風景」等，負責典禮籌劃的滅火器樂團也以台語搖滾形式熱力演出〈海上的人〉、〈繼續向前行〉，將典禮氣氛帶到最高點。

典禮最後由來自基隆碇內國小的天使合唱團領唱台語經典歌曲〈補破網〉，歌曲後半段，滅火器則與今日參與典禮的嘉賓一同上台，帶來典禮最後一首歌曲－〈向前行〉，展現公視台語台不畏困難、積極向前行的開台精神。

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