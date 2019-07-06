館長等不到人！林志成要求公開對打 透露放鳥原因

2019-07-06 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕55歲前健美國手林志成約戰「館長」陳之漢，嗆聲「18秒內能把館長擊倒」，但館長遲遲等不到林志成前來台北赴約，今天在臉書怒嗆會等他到今晚8點。林志成卻不滿怒嗆館長是欺騙粉絲，還說自己因此被網友騷擾，更透露不去館長指定的地點比賽，是因為有「地下賭盤」。

林志成向館長下戰帖比拳擊，放話「18秒內絕對把對手打趴」，館長爽快接受挑戰，會等他到今天凌晨2點，但最後卻等不到人，讓館長相當不滿，在臉書怒嗆等他到今晚8點，揚言將林打到滿臉血、斷腿。

據《三立新聞網》報導，對此，林志成解釋，他4月就到成吉思汗林口館遞出挑戰書，還等了1個多小時才離開，但等了77天館長方卻都沒消沒息。他更喊冤，直到昨天（5日）下午才接到館長助理打來約戰的電話，且是有記者訪問他，館長才開直播「接受挑戰」，他認為館長此舉是欺騙粉絲，還害他被館粉們騷擾，忍不住大罵館長「X子」。

林志成認為，比賽應該要在公開場地進行，2人在眾人面前決一死戰，比較有公平性，且私下格鬥沒有保障，也可能違法；他也強調，在館長指定的地點進行比賽，那邊還有「地下賭盤」，如此一來比賽可能會失去公正性。

據《TVBS》報導，林志成還酸館長，「我紅的時候你是小朋友」。

相關新聞連結：

今晚不應戰！林志成約戰嗆「打趴」館長 時間地點曝光

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法