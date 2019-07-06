苗128縣道大雨後水淹200公尺 地方將會高公局找原因

2019-07-06 18:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣128縣道是否鎮上通往西湖鄉、銅鑼鄉的主要幹道，也是居住在內湖、烏眉等里鎮民回家必經之路。不過，之前因為鋒面帶來的強降雨勢，導致福爾摩沙高速公路通霄交流道南下匝道口最右側車道水淹200公尺，讓人怵目驚心。

苗栗縣政府工務處養護科指出，之前並未收到相關訊息，並不清楚128縣道之前梅雨發生淹水，但工務處養護科強調，約三年前曾在縣道道路底下增設高與寬各60公分的排水溝，搭配原來側邊同樣為高與寬各60公分的排水溝協助排水，若地方有相關建議，將與地方聯繫研擬相關辦法。

苗栗縣政府工務處養護科初步認為，由於強降雨之故，導致附近內湖溪流暴漲，加上地勢高低關係，才會積水至128縣道，但仍需詳細會勘。

通霄鎮長陳漢志則表示，已連繫高公局等單位，了解是否因雨水太大，結果從高速公路沿著通霄交流道往下流，導致淹水狀況，目前已與高公局聯繫，將擇日安排會勘，找出原因，希望徹底改善問題。

當地內湖里長林輝權說，他認為有貫通排水溝必要，才能適時排水，畢竟水淹匝道至128縣道近200公尺，機車根本無法通行，自小客車等車輛通行也有危險，但128縣道是主要幹道，人車眾多，一旦因此發生狀況，後果不堪設想。

當地民眾則說，之前曾發生過淹水事件，可以說層出不窮，讓地方居民都感到害怕，擔心因此發生意外，希望相關單位能夠徹底解決，避免128縣道成為黃河。

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