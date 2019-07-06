岡山魚市場將完工 農委會補助冷藏等設備一半經費

2019-07-06 21:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山魚市場新建工程接近完工階段，將進行搬遷，年底前完成啟用，尚需增設冷藏、製冰等1474萬餘元設備經費，經立委邱志偉協助爭取，農委會同意補助一半經費。

邱志偉指出，岡山魚市場是高雄地區主要養殖魚類交易場所，也是高屏地區僅存的消費地魚市場，年交易量1萬3000公噸，但舊址已使用達50年，空間狹小、老舊且擁擠，周邊交通紊亂，環境衛生及噪音迭遭附近居民抱怨，新址位於岡山區聖森路、嘉新東路交叉口，佔地1.9公頃，比舊址大十餘倍。

岡山新建魚市場總工程經費超過1.6億元，邱志偉向中央爭取8000萬元補助，目前工程進度已達96%，預定7月下旬完工，將進行搬遷，年底前完成啟用，邱志偉日前邀集農委會漁會署、高市府海洋局及岡山魚市場公司至現地了解施工概況，評估需增設漁產品安全衛生及電腦資訊化設備經費218萬元，冷藏、製冰設備經費1256萬4000元，經邱志偉積極爭取，農委會同意補助設備一半經費，將配合搬遷期程內完成採購。

邱志偉表示，岡山魚市場遷建後，原規劃活魚議價區計36攤，有意願登記進駐承銷人數量逐漸增加，為使市場未來能容納更多活魚交易區域，經他與海洋局、營運單位、承銷及供貨人等多次辦理公開說明會後，也向海洋局爭取基地北側空間長約183公尺新增遮雨棚，建設經費約400萬元，除提供承銷人舒適停車空間，且預留活魚交易擴充空間。

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