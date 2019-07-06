罷工協商》長榮航空放棄3條和平協議 罷工棚歡聲雷動

2019-07-06 17:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空勞資雙方下午前往桃園市政府協商，資方同意放棄「和平協議」裡的「不得對公司員工有任何霸凌、歧視、貶抑或其他任何違法或不當之言行」等三條約定，消息傳回長榮航空總部前罷工棚，響起一片掌聲。

罷工棚自協商代表前往桃園市政府協商後，空服員們或與反威權氣球、橫行霸道大螃蟹，或找因罷工結下革命情感的空服員合影，讓罷工棚瀰漫猶如畢業典禮般既感傷又歡樂的氣氛。

協商代表傳回消息，指資方放棄「和平協議」第一、第二、第五條時，罷工棚內歡聲雷動，空服員們說，辛苦是值得的，希望資方盡速同意其他協商內容，讓勞資糾紛早日落幕，他們也能返家好好洗個澡再睡個好覺。

資方放棄的和平協議約定如下：

第一條、不得對公司員工有任何霸凌、歧視、貶抑或其他任何違法或不當之言行。

第二條、不得發表汙衊、詆毀公司、公司經營階層及其員工、股東的不實言論。工會屬成員及會員違反本條任一約定者，工會應按所屬成員及會員之違約行為數，每行為支付公司懲罰性違約金新台幣50萬元。不同會員或成員之行為，視為非同一行為。

第五條、工會同意若於和平期間過後有發動罷工爭議行為之必要，至遲應於開始罷工（包括但不限於宣布、發起或執行罷工）之30日前，對公司、全台旅行社及相關公部門書面通知預告下列事項（開始罷工之具體日期、罷工期限、退場機制、使參與罷工人員回復得提供勞務之狀態所需時間、罷工期間設置封鎖線及糾察線之地點），否則應就因其未預告罷工而受有損害之人，負擔一切、刑事責任。

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