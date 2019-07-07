「呷熊飽」免驚！竹市提供暑假弱勢孩童餐食券 不怕吃不飽

2019-07-07 00:08

［記者洪美秀／新竹報導］暑假到來，有不少弱勢家庭因大人忙於生計，或家中突遭變故，三餐吃不飽，新竹市府社會處提供「呷熊飽」及「早安！飽貝」的餐食券，讓學童餐餐都飽足，不用擔心吃不飽，每張餐券面額50元到80元，可到早餐店及超商兌換，要讓成長期的弱勢囝仔，安心長大。

市府3年前結合愛心商家，啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助計畫，只要弱勢家庭遭遇緊急事故，社工員評估後就會核發每張50到80元不等的餐券，讓大人或小孩可就近到超商、早餐店及便當店，兌換熟食、便當、麵包，去年已有7000多人受惠，也獲得照顧。

其中就讀小學的小豪和妹妹與爸爸同住，爸爸以打零工養家，但前陣子因工作意外從工地高處墜落，導致脊椎受損需穿鐵衣固定，因行動不便無法工作，經社工家訪評估後，因爸爸休養期間無工作收入，且租屋處內無炊具可烹煮食物，於是協助申請呷熊飽餐食券，讓一家三口能獲得溫飽，不用擔心三餐問題。

小豪說，他可以拿著餐食兌換券買牛奶、便當及飯糰，「不用天天吃泡麵，可以吃便當了。」也因有餐食券，讓爸爸可以專心復建，不用擔心沒飯吃。

社會處表示，若發現有學童三餐不繼或生活困難，或社區鄰居家中出現變故，可通報社會處，由社工員評估其家庭狀況媒合相關資源，包括提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助，可洽社會處社會救助與老人福利科：03-535-2653、03-535-2657。

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