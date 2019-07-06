產量冠全國！天然美白夯 二林農民愛上「紅薏仁」

2019-07-06 17:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕紅薏仁被喻天然美白聖品，但穀粒含脂量高，進口紅薏仁易孳生黃麴毒素，於是國產紅薏仁奇貨可居、供不應求，連帶使得國內最大的紅薏仁產區二林鎮內的青農相繼投入種植，今年產量再創新高。

二林鎮紅薏仁現在進入收割期，農會表示，今年生產面積達51.65公頃，創下歷年新高。

二林農總幹事邱士平說，紅薏仁就是薏米除去外殼但還保有麩皮的穀仁，麩皮保有營養精華，其道理就像糙米比晶白米更營養，麩皮含脂量高，儲存不易，「新鮮」造就了國產紅薏仁的價值，少了黃麴毒素疑慮，國人接受度更高。

邱士平說，二林鎮的薏仁種植得追溯1983年，當時台灣為加入WTO（世界貿易組織）預作準備，農會輔導葡萄農轉作雜糧作物，成立薏仁產銷班，但農民種植後不知要賣誰？產量漸減，直到近年掀起紅薏仁美白風潮，需求被看見，現在農委會「大糧倉計畫」鼓勵農民種植用水量少的雜糧作物，紅薏仁才開始盛行起來。

邱士平指出，與種植稻米相較，薏仁收益相去不遠，但其容易栽培管理，又因可領取休耕轉作補助，所以更增添農民的栽種意願，特別是青年農民更勇於嘗試。

他說，農民習慣在一期稻作期間改種紅薏仁，農會與農民契作，每公斤的收購價是50元，農民每公頃平均收成2.4噸，收益約10萬元／公頃，加上獎勵金，最高可達12.4萬／公頃，比起一期水稻收益約10萬多更好，而二林鎮位於「風頭水尾」，灌溉水源珍貴，種植薏仁這種雜糧更符合土地永續利用價值。

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