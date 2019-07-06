罷工若今落幕 長榮：8月航班可望全部恢復正常

2019-07-06 16:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工行動今已是第17天，今日勞資雙方下午2點進行協商，這是桃空職工會員6月28日至29日投票，決定接受長榮航空6大方案後，雙方第3度進行協商，今日下午3點多就傳出，協商終於獲得共識，雙方可望簽下團協，長榮航空表示，後續7月底前多數航班就會陸續恢復，若組員取回三寶順利，8月空服員調度排班沒問題，旅客也有搭乘需求，航班就可望全部恢復正常。

從6月20日罷工至今日，長榮總計取消1440架次，影響旅客數達27萬8092人次，長榮航空表示，截至7月5日累計營收損失已達27.8億元，尚不包含旅客及旅行業者賠償金額。

台灣航空業3年3次罷工行動，桃空職工這次罷工創下5大紀錄，包含罷工天數最長、參與空服員人數最多、取消航班數量最多、影響旅客人數最高、航空公司與旅行業者損失最多等紀錄。

105年6月4日中華航空空服員罷工，當日晚間10點45分就達共識宣布罷工結束，當時桃空職工約收1700本空服員護照，華航6月24日、25日共取消129班、逾3萬旅客受影響；當時華航營收減少約3億，後續補償旅客及衍生支出估2億元。

108年2月8日上午6點，桃園市機師職業工會宣布罷工，一路至2月14日晚間10點25分正式宣布罷工落幕，工會最多約收620位機師檢定證；參與罷工機師2月15日晚間11點全數領回檢定證準備復工，機師罷工期間累季影響約145航班、逾2.6萬旅客受影響。當時營收減少估5.99億，補償旅客及衍生支出估1.54億元。

這次罷工行動截至今日已持續17天，最多約2350人繳交三寶參與罷工，罷工截至明日總計取消1440架次，影響旅客數達27萬8092人次。截至5日長榮航空累計營收損失已達27.8億元，補償旅客及衍生支出尚未估算。

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