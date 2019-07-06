罷工將落幕？長榮勞資於桃市府協商 可望簽訂團協

2019-07-06 15:18

［記者謝武雄／桃園報導］經過勞動部居中協調，長榮航空、桃園市空服員職業工會將於下午2點在桃園市政府進行罷工後第三度正式協商，由於前3天勞動部居中穿針引線，據悉，雙方基本上已經達成共識，本次會議可望簽訂團體協約，屆時勞動部長許銘春將主持記者會，桃園市長鄭文燦，長榮董事長林寶水、總經理孫嘉明、工會理事長趙剛、理事廖以勤等人都會出席記者會，有機會正式宣告罷工落幕。

長榮航空、工會的團體協商內容，是於上週六經會員投票，經大多數會員同意，並授權工會幹部與長榮簽協約。

6項內容分別是：一、不秋後算帳、簽訂和平協議；二、飛安服勤獎金從300元到500元不等；三、BR198、BR108東京航線10月到隔年3月開放過夜，BR716北京航線4、6、7、8等4個月開放過夜；四、人評會開放民選教官五名輪值參與人評會議佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人；五、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃；六、工會理監事共11名（依實際人數為主），每年25天會務假。

基本上，雙方對於「不秋後算賬」部分歧見較大，經勞動部居中協調後，雙方各有退讓，也達成共識，至於團體協約第二至五條部份，這是經過會員投票同意，雙方差異不大。

另針對團體協商第一條「不秋後算帳、簽訂和平協議」部分，工會提出五條版本分別是：一、「參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態。」二、「會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主、公司要同意開放GPM（group meeting）工會宣傳時間，每場30分鐘」；三、「公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償」；四、「公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序」；五、「兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務」，雙方也各退一步達成共識。

長榮航空公司人員在會前並未受訪，但廖以勤在進入會場前表示，感謝會員在17天來的努力，也感謝總統蔡英文聽到空服員的聲音，今天與長榮所談的議題並不設定立場，希望能獲得圓滿結局。

廖以勤說，這週在勞動部積極協調下討論，針對磋商團體協約架構和法律文字，與團協文字架構已討論到一定程度，因此重回談判桌。

據悉，上次協商僅達成漸進式方式恢復員工免費優待機票、27位空服員「曠職」改為「空白班」再予調查共識，今天協商針對免費優待機票部分，工會希望長榮希望能放寬聯盟航空機票。

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