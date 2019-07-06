替代役男會台英雙語演布袋戲 戲偶還是小英出訪友邦贈禮

2019-07-06 14:54

〔記者楊金城／台南報導〕替代役男可謂人才濟濟、臥虎藏龍，台南市民政局有位行政替代役男郭建甫，他是李天祿劇團第三代嫡傳徒孫，以英語和台語雙語示範演出布袋戲，提倡南市寺廟解說「講英語嘛A通」提升國際觀光，也發揮創意為南市寺廟開發宗教文化產品。

值得一提的是，他創作的布袋戲偶在2017總統蔡英文出訪巴拉圭時獲選為總統贈禮。

郭建甫說，他從小愛看布袋戲，10歲時開始學習布袋戲，國中就能手作戲偶，並師從李天祿長子陳錫煌學習布袋戲操偶，很長時間只能一旁見習，後來從跑龍套助手再到能主演布袋戲，獨當一面。

郭建甫從中國科技大學視覺傳達研究所畢業後，去年10月分發到南市民政局替代役男，他不只是操偶藝師，並且有文創商品開發專長。

南市民政局長顏振標說，郭建甫為協助推廣台南宗教優質化，他以掌中戲表演方式，來宣導廟會減炮、減金，關心環保議題外，並開發宗教文化產品，授權寺廟使用，讓國、內外遊客來到台南，可以感受台南宗教文化之都的魅力。

郭建甫曾在演出布袋戲時用法文唱歌劇，最近也用台語、英語來演布袋戲，受到歡迎，他說，透過外語解說能讓外國人參觀南市寺廟更了解台灣文化，文化觀光更有感。他將在9月退伍，很高興服役期間發揮所長。

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