生物也需民主自由！ 北市副市長鄧家基以「這個」為例宣導保育

2019-07-06 13:56

〔記者楊心慧／台北報導〕北市動物保護處與七星生態保育基金會合作辦理的「2019台北自然生態保育活動」，今天在圓山花博公園入口廣場登場！今年台北自然生態保育活動的主題為「觸覺」，讓民眾以觸覺感官了解生物多樣性，台北市副市長鄧家基以「罵總統」為例，表示政治要民主自由，但對生物也需民主自由，我們天天罵總統，但所有生物也天天在罵我們，應要共同保護生物生存環境！

2019台北自然生態保育活動現場相當熱鬧，共有39個攤位，不少孩子搶著體驗觸摸動物模型、海象牙、梅花鹿角、玳瑁標本等，也提供用外來種植物製作成手抄紙，坵隱農場讓大家能夠近距離接觸蚯蚓，可實際利用觸覺更了解生態。另外，還有保育市集，讓民眾闖關抽獎，藉由活動宣傳生態保育、永續發展的各項課題。

鄧家基在致詞時表示，生物多樣性在整個生活圈中就像蜘蛛網一樣，破掉一點都會受影響，這樣講可能大家還不是很了解，我們常說政治要民主自由，其實對所有生物也要民主自由，我們天天罵總統，但所有生物也天天在罵我們，應一起保護生物的生存環境。

鄧家基認為，當年基隆河截彎取直是不對的，這是經過幾百年甚至上千年的自然演化，截彎取直勢必破壞生態環境，過程中或許會有很多物種消失，呼籲大家重視生態環境，如今最麻煩的問題就是無法分解的塑膠袋，造成生物多樣性被破壞，希望自帶環保袋及自備餐具，共同維護環境、保護生態。

七星生態保育基金會表示，希望民眾參加活動能夠更愛護生態保育，了解永續發展的重要性，愛護這塊土地從自身開始做起，盼生態保育觀念深植每個人心中。

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