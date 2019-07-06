暑假生態導覽加猴洞賞螢 祖田里邀民眾上山走跳！

2019-07-06 13:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區祖田里猴洞風景區，早期有許多猴子居住而得名，祖田里長呂惠美帶領志工除草、整地，將原本荒廢地整理成乾淨整潔的自然景點，當地山林青翠蒼鬱，夏日晚上還有游移閃亮的螢火蟲，祖田里辦公室在暑假期間規劃3梯次免費生態導覽，首梯次的親子民眾今天開心體驗攀爬繩、自然農法、昆蟲、鳥類導覽解說的猴洞生態之旅。

呂惠美說，猴洞附近的水生態親子公園未開發前被圍籬圍起，經過里辦公處、土城區社區總體營造協會以及善息寺共同整理，協力清除猴洞及園區垃圾、翻土，進而復育生態及動植物等，生態區逐漸成為螢火蟲、青蛙、蜻蜓等自然生態樂園，園內林相豐富、蟲鳴鳥叫，不但將原有的髒亂點變身為美麗景點，更成為學校戶外教學的最佳場所。

67歲的李姓志工說，園區不僅有螢火蟲種類在此聚集，還有台灣藍鵲等保育類動物棲息，十分珍貴，夏天螢火蟲成群飛舞，里辦公室邀集里民擔任導覽志工，免費教民眾攀爬猴洞及解說螢火蟲生態及保育工作。

呂惠美說，猴洞園區最高點海拔約385公尺，有設置攀爬繩讓民眾拉繩攀爬，生態區內有5種螢火蟲，以黑翅螢及黃緣螢最多，另外還有18種青蛙、20幾種鳥類及超過50種蝴蝶，保有次原始森林的樣貌。螢火蟲季節時，並安排志工到生態區「巡守」，遇到干擾生態的民眾，才能即時加以勸導，後續還有7月7日及13日兩梯次，想報名參加的民眾可洽祖田里辦公室，電話22675698。

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