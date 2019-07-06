又見狼師》地方早傳聞 「因出事才調校」

2019-07-06 13:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市張姓教師今年3月遭市議員踢爆長期性侵女學生，人本基金會追查後，發現受害者超過10人，甚至在任教的第1所學校已發生，卻被掩蓋，沒有對外披露；地方也早有傳聞，這名狼師當時就是因為出事才調到後來的學校。

南市教育局長鄭新輝強調，這名已遭解聘的老師，在前1所學校也發生的性平事件，若調查屬實，則將追究行政疏失，無論當時校方主事人員是否已退休，該負的責任，「誰都不能逃避」。

鄭新輝說，這名教師3月份遭踢爆後，校方就成立性平調查小組，發現被害人不只1位，因此擴大追查，「願意舉報的被害人，校方都有掌握」。

鄭新輝表示，遭舉發後，已停聘該老師，後來調查屬實，5月28解聘，完整的性平調查報告，將於7月底提出。

其實3月份這名狼師遭踢爆之後，就有以前的校友在網路留言，指稱從就讀小學開始，到處聽說該師會亂摸女同學，愛拍女同學泳裝照，不是他的班級也拍；至於男生，則被打得超慘，男女學生待遇很不一樣。

網友提到，由於很多家長都不相信老師會做這樣的事，以為小朋友想太多，當初若不要姑息，就沒有後來的遺憾。

而該教師派任第1所學校時很年輕，不過後來突然調至其他學校，地方就有傳聞「因為出事情」；10多年後，該師被踢爆涉及性平事件，讓地方人士再度憶起這段往事。

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