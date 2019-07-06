寺廟辦營隊放生寵物鳥 鳥友轟「根本放死」

2019-07-06 14:49

〔記者王善嬿／嘉市報導〕位於嘉義縣番路鄉的義德寺，日前辦理暑期營隊，帶著營隊學童放生鸚鵡、八哥等寵物鳥，將活動過程拍成影像上傳到臉書粉絲頁，有住戶在義德寺附近社區發現鳥屍體，遭愛鳥人士痛批根本是「造孽」、「放死」，嘉義地區鳥友今在網路相約搶救其餘未飛走鳥兒。

記者致電義德寺，志工稱對放生活動不知情；嘉義縣家畜疾病防制所長林珮如說，這已涉及「野生動物保育法」、「動物保護法」，全案移給農業處處理，將請寺方說明、依法開罰。

義德寺已將影像自臉書移除，並貼文道歉，「關於放生小鳥一事，種類選擇是我們的疏忽，謝謝您們的反應及提醒，很抱歉，以後會注意的。阿彌陀佛！」網友紛紛湧入留言「穿著袈裟，打著佛號，說著阿彌陀佛，應該要做救蒼生的事，而不是無腦的事」、「請你們重新教導孩子放生是錯的，還有幫忙找回那些鸚鵡」。

王姓民眾表示，寺方約3天前舉辦營隊、讓小朋友放生上百隻寵物鳥，「很無知」，雖鳥要找回來很難，但希望寺方導正對小孩的錯誤教育。

陳姓民眾說，義德寺放生的有玄鳳、八哥、牡丹等約市售250到300元寵物鳥，多數從小由人類餵養，野放並無找食物、找水能力，加上野外還有獵捕鳥兒的猛禽，幾乎活不過3天。

到場搶救的嘉義大學研究生詹文貞說，今在義德寺旁社區還發現7隻虎皮鸚鵡，中午義德寺打開廟門，許多愛鳥同好者已入寺搶救鳥兒。

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