中市綠柳川汛期不辦活動 老區長批：店家業績急凍

2019-07-06 12:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府水利局在臉書發文指，綠柳川非汛期才有活動。對此，前中區區長黃至民批評，周圍店家將面臨遊客減少，市府決策未多面向為舊城居民考量，便宜行事，是失敗決策。水利局今（6）日澄清，汛期不辦活動是為了確保安全。

市府水利局的「水利大台中」臉書粉絲專頁，以「綠柳川非汛期才有活動」為題貼文指出，每年5月初至11月底是「汛期」，是台灣雨量最豐沛及易形成颱風的季節，綠、柳川仍屬市區排水道，防汛優先，「非汛期」才會辦理活動喔！

長期關心地方發展的前中區區長黃至民，隨後也在臉書發文嘲諷說，好害怕喔！台中市5月至11月每天都是豪大雨，天天超過防汛標準喔！以往3年柳川藍帶街頭藝人都依規定程序申請開辦，倘遇豪大雨超標準，也都依現場管理員禁止進入，3年來良好根基。

黃至民批評，今年暑假起周圍居民將面臨店家景氣銳減，遊客減少，增加商機化為烏有。柳川流入舊城區（中區），本是景觀藍帶親水性河川，在基於安全考量下，卻未多面向為舊城居民考量，只是防汛為理由，便宜行事，真是失敗決策。

水利局稱考量安全 汛期後規劃大型展演

水利局指出，每年5至11月為防汛期，河道肩負防洪重任，考量安全本就無舉辦活動。今年1至4月非汛期，前市府即無編列相關活動經費，然而周邊仍有大大小小的地方性活動，市府於汛期後，將在中區規劃大型展演，呼籲民眾勿輕信錯誤訊息。

水利局強調，近年極端氣候加劇，短延時強降雨的情況頻繁，綠川、柳川具區域排水功能，只有在非汛期間才能卸下防洪任務，變身為景觀河道。若貿然在汛期間舉辦河川大型活動，不僅各項布展設施可能毀於一旦，也會對參加民眾帶來安全疑慮。

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