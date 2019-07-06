泰雅編織將失傳 部落營隊盼找回苧麻的的春天

2019-07-06 13:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕泰雅族的傳統文化-苧麻編織面臨失傳的危機，新竹縣尖峰部落產業發展聯盟協會在文化部的補助下，首度邀請想要學習百年工藝的青年，跟著部落婦女學習苧麻種植、工具製作、剝絲、捻線到織布，希望藉由手作產業的傳承，一起找回苧麻的春天！

尖峰部落產業協會理事長張東旭表示，苧麻編織是泰雅族最重要的文化資產之一，傳統泰雅少女在出嫁前，一定要學會織布的技巧，一個善於織布的婦女，往往也受到族人的尊敬。可惜由於外來強勢文化主導，導致原民文化日趨凋落，傳統工藝也因科技進步及方便性而漸漸失傳，目前在部落裡普遍只有70歲以上的長輩才會。

為此，協會向縣府文化局提出「重建百年工藝-苧麻的春天」計畫書，邀集部落耆老范菊枝、織布師陳鳳嬌、陳麗貞、何月娥研討課程，今年2月種植苧麻展開籌備，並預計本月16日到21日辦理6天5夜的泰雅苧麻編織種子教師培力營。

其中，清泉部落的比黛（漢名陳鳳嬌），退休返鄉後，即投入母語教學、藤竹編、傳統織布等傳承工作，5年前開始帶著部落夥伴投入苧麻種植與編織的研究，從種苧麻、採收、撥絲到捻線、染布到編織，一點一滴的找回苧麻工藝。

營隊邀請想要傳承文化的原住民，或對編織有興趣的大學生或業者加入，將指導剝絲工具製作、捻線教學等；這場別開生面的營隊，新竹縣社區營造中心本月1日於臉書公告招生，5天已吸引了20多人報名額滿。

此計畫將建置苧麻文化基地，透過苧麻體驗生活營， 將苧麻教學過程記錄下來，培育苧麻編織種子教師，以延續傳統文化。

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