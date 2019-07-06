宜蘭國際童玩節開幕 中午前已破1萬4000人入園

2019-07-06 12:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］「2019宜蘭國際童玩藝術節」今晚舉行開幕典禮，首創以冬山河親水公園泊船池水域為舞台，由「義大利科羅娜劇院」聯合國內表演團隊，帶來夢幻震撼水舞燈光秀等國際級演出，縣府盼讓世界看見宜蘭童玩節的「蛻變」；縣府指出，活動首日，中午前已湧入1萬4000人入園。

宜蘭國際童玩節今年已邁入第24年，是宜蘭縣夏季旗艦活動；今年活動以「蛻變」為主題，主視覺為一隻彩色蝴蝶展翅，除表達童玩節升級意象，更藉由豐富的色彩，傳達活動將有更豐富、多元的內容，活動從今起至8月18日止，為期44天。

今年開幕典禮首度在夜間舉辦，以親水公園泊船池水域為舞台，邀請擔任2017年威尼斯狂歡節開幕團體的「義大利科羅娜劇院」，集結台灣在地「藝想台灣劇團」、「愛舞民族舞蹈團」共同攜手進行開幕表演。

演出將透過「藝術、國際、融合」三大概念，為蛻變的童玩量身設計全新編創的水上開幕舞劇，結合音樂歌劇、馬戲團、視覺藝術、浪漫舞蹈、聲光影音、傳統文化等元素，傳達每個人心中都有一個純真的童年夢想。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法