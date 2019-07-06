美翻了！三仙台夜未眠 熱氣球迎曙光

2019-07-06 08:42

［記者王秀亭／台東報導］台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會，今天清晨移師台東成功鎮三仙台，天還未亮，就湧入數千人潮，迎接三仙台八拱橋、熱氣球與曙光乍現的感動，可惜天空雲層太厚，太陽只從雲層中透出，民眾仍說不虛此行。

三仙台不僅是最佳迎曙光聖地，也是台東縣政府票選最美星空的地點之一，昨天晚間到今天清晨，縣府接力舉辦最美星空音樂會、熱氣球曙光光雕音樂會，果真吸引大批人潮，不少遊客前一晚參加最美星空音樂會後，徹夜未睡，等著迎接清晨的熱氣球光雕。

來自高雄的陳姓一家人說，早就訂好三仙台熱氣球光雕的行程，昨天一到成功鎮，知道有最美星空音樂會，乾脆「熱血」到底，整晚不睡，接著參加曙光光雕音樂會，把東台灣的星空與曙光一次看完。

清晨4時，天還未亮，三仙台沙灘已擠爆人潮，縣府出動福利熊、海綿寶寶、台東球、乳牛球及海盜鸚鵡等五顆造型球，以八拱橋為背景，熱氣球伴隨著音樂旋律，演出一場光雕秀，天光也由昏暗逐漸光亮。

縣府交通及觀光旅遊處表示，今年還有6場次的熱氣球光雕音樂會，7月13日晚上首度跨海到綠島、7月20日晚間在池上大坡池、7月27日清晨在太麻里曙光園區、8月3日晚間在知本溫泉區、8月10日清晨在大武海濱公園、8月12日晚間在鹿野高台閉幕。

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