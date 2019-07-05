台灣藝術銀行 首次進軍日本

2019-07-05 23:07

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕以徵件購買台灣藝術家作品為主的國立台灣美術館藝術銀行，首次帶領典藏作品進軍日本，5日起在東京和橫濱展出。配合明年登場的東京奧運，這次展出主題「淬．煉」，由18位台灣當代視覺藝術家，用作品展現出他們在創作過程中不輸給運動員的堅毅和淬煉的精神。

擔任策展人代表的長榮大學美術系助理教授洪韵婷表示，由國立台灣美術館負責營運的台灣藝術銀行成立不到6年，是一個很新的單位，主要是向大眾徵件，只要具有台灣國籍的視覺藝術家都可以投件，經過嚴格審核後由藝術銀行購買收藏，目前已收藏1191位藝術家大約2100件作品。

收購後的藝術作品，除了典藏之外，還會以出租方式提供給包括政府、醫院、銀行、飯店等公民營機構展出，收回的租金則做為藝術銀行的營運資金，達到有效的循環。洪韵婷表示，目前加拿大和澳洲也有類似這種藝術銀行的概念，亞洲地區台灣則是首見。

這次是藝術銀行首次進軍日，由駐日台灣文化中心與橫濱市民藝廊合辦，18位藝術家29件作品，分2個展場展出，台灣文化中心展期自7月5日起展至9月13日，橫濱市民藝廊展期則自7月31日至8月11日止。洪韵婷表示，東京部分的展出的作品比較「外顯」，有運動與身體的題材，橫濱部分的展出則屬「內蘊」，可以看到更多精神層面的，藝術家透過創作表現出堅毅不拔的精神。

今天有十多幅作品率先在東京駐日台灣文化中心登場，駐日副代表張仁久、日本橫濱市民藝廊館長松井美鈴、東京都庭園美術館館長樋田豐次郎等日本藝術界、藝廊貴賓計50餘人出席。

展出的作品中包括知名「行為藝術家」石晉華的「走筆＃43」，以鉛筆劃出的短斜線呈現出西藏聖山岡仁波齊峰的山形，畫紙上除了鉛筆線條，還有用膠水固定的削鉛筆屑，畫作中同時呈現創作過程。以原子筆創作的曾雍甯，他以成千上萬條原子筆條線呈現出花團錦簇的畫面，看似光鮮亮麗但背後卻有著重勞力的過程。擅長影像創作陳萬仁帶來了三幅以4K螢幕呈現的泳者，陳萬仁說他特別挑了3幅具有日本色彩的畫片，並將他們命名為「一刻千金」、「背水一戰」和「有朝一日」。

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